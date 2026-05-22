Birkelane: les collèges et lycées seront bientôt renommés pour honorer des personnalités locales

Le Conseil départemental de Birkelane, dans la région de Kaffrine, a officiellement autorisé vendredi le démarrage d'un processus visant à donner des noms de personnalités locales illustres à l'ensemble des collèges d'enseignement moyen (CEM) et lycées de son territoire. L'annonce a été faite par le président de l'institution, Oumar Sarr, lors d'une session ordinaire présidée par l'adjoint au préfet du département, Masserigne Sall.



Le projet prévoit d'identifier précisément tous les établissements scolaires concernés, puis de mobiliser les familles des futurs parrains ainsi que les communautés locales autour de ces structures. Oumar Sarr a toutefois précisé que le choix des noms restait à définir, le processus venant tout juste d'être validé par les conseillers départementaux.



Cette même réunion de l'institution départementale a également permis d'adopter le Plan d'investissement annuel 2026, de dresser le bilan de l'entente interdépartementale et d'examiner l'état d'avancement du plan climat territorial intégré. Ce plan environnemental, déjà élaboré par le département, a fait l'objet de discussions sur les activités de plaidoyer nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre du Plan stratégique changement climatique de la région de Kaffrine.

