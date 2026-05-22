Sénégal : le ministère de la Fonction publique finalise le traitement de plus de 1 000 actes administratifs via son guichet unique

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a finalisé le traitement de 1 021 projets d’actes administratifs impactant 2 071 agents de l'État dans les secteurs de l’éducation et de la santé. L'annonce a été faite vendredi par Amadou Legrand Diop, coordonnateur à la direction générale de la Fonction publique, lors de la clôture d'une opération de guichet unique visant à résorber les lenteurs administratives. Les agents concernés pourront télécharger leurs actes signés et numérotés d'ici mardi prochain sur la plateforme numérique "e-carrière".







Cette opération, qui s'est déroulée du 18 au 22 mai, découle du protocole d’accord signé le 16 avril 2026 entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants du G7. L’État s’était engagé à organiser ce guichet unique chaque semestre pour accélérer la régularisation des dossiers, notamment le statut des enseignants décisionnaires et le reclassement des agents de santé ayant réussi le "précatest" (passage de la hiérarchie B1 à A2) et le "précis" (passage de la hiérarchie B4 à B1). Trois décrets présidentiels signés le 27 janvier 2026 encadrent juridiquement ces mesures de revalorisation.







Pour atteindre ces résultats, un dispositif mobilisant plusieurs structures clés du circuit de validation a été mis en place. Ont ainsi collaboré au sein de ce guichet unique la direction de la solde, la direction des pensions, la direction de la planification budgétaire, le contrôle financier ainsi que le secrétariat général du gouvernement. Les services de la direction des systèmes d’information procèdent actuellement à l'intégration des documents signés sur la plateforme de téléchargement.

