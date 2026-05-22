Les prix des matériaux de construction ont enregistré une hausse de 1,1% en avril 2026 par rapport au mois précédent, portant la progression en glissement annuel à 2,4%. Selon les données publiées le 22 mai 2026, cette augmentation mensuelle est prin

Les prix des matériaux de construction ont enregistré une hausse de 1,1% en avril 2026 par rapport au mois précédent, portant la progression en glissement annuel à 2,4%. Selon les données publiées le 22 mai 2026, cette augmentation mensuelle est principalement portée par le renchérissement des matériaux destinés aux travaux d'électricité, des matériaux de base et des peintures.







Les matériaux destinés aux travaux d'électricité affichent la plus forte progression mensuelle avec une hausse de 4,1%, tirée par le renchérissement des câbles VGV (+9,8%) en raison de la hausse du coût des matières premières, ce qui représente une augmentation de 7,4% par rapport à avril 2025. Les prix des matériaux de base progressent de 1,5% sur un mois et de 4,1% sur un an, sous l'effet de l'augmentation des tarifs du sable (+3,8%), du fer à béton (+2,3%), du ciment ordinaire (+1,0%) et des graviers (+0,7%).







Le secteur des peintures connaît une hausse de 1,4% par rapport au mois précédent (+0,7% sur un an), en raison de la revalorisation des prix de la peinture à eau (+1,6%) et de la peinture à huile (+1,3%). Enfin, les prix des matériaux pour étanchéité augmentent de 0,6% en rythme mensuel et de 1,2% en variation annuelle, suite à la hausse des tarifs des pax aluminium (+1,0%) et des enduits (+0,8%).

