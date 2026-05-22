Nouveau Code du travail au Sénégal : la tutelle annonce un renforcement des pouvoirs de l'Inspection du travail pour stabiliser le climat social

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a annoncé vendredi à l’Assemblée nationale qu'un nouveau Code du travail, attendu dans les prochains jours, renforcera les pouvoirs de l’Inspection du travail pour lui permettre d’amender ou de contraindre les employeurs en cas de violation des dispositions légales.





Cette annonce a été faite lors d'une séance plénière consacrée aux questions d’actualité au gouvernement, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, où le ministre a fait le point sur le climat social au Sénégal.







Olivier Boucal a salué l’amélioration globale du climat social et l'accalmie constatée ces dernières années, qu'il attribue à un renforcement du dialogue avec les syndicats et à une stratégie d'anticipation. Les autorités ont ainsi multiplié les réunions sectorielles avec les centrales syndicales et les organisations professionnelles avant même le dépôt de tout préavis de grève afin de prévenir les conflits.







Bien que cette démarche ait permis de stabiliser plusieurs secteurs, le ministre a relevé que le principal foyer de tension encore perceptible concerne le secteur de la santé, avec lequel le gouvernement poursuit les concertations. Il a également fait état de la persistance de certains conflits dans le secteur privé entre travailleurs et employeurs, auxquels le futur Code du travail doit apporter des réponses en garantissant le respect des droits des travailleurs pour consolider la stabilité sociale.

