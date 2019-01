Aménagement d’un site pour les magistrats à Guédiawaye: les populations prêtes à l’affrontement

Les populations de Guediawaye veulent des cimetières musulman et chrétien, l’érection d’un « Keur Serigne Touba » avant la construction d’une cité pour les magistrats. Et elles sont prêtes à en découdre avec les autorités étatiques, si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte.

« Nous prenons l’opinion nationale et internationale sur les risques graves d’affrontements aux conséquences incalculables qui avoir lieu à Guediawaye. On ne peut pas comprendre que Guediawaye se mobilise depuis un certain temps pour avoir des cimetière musulman et chrétien et au même moment, l’Etat aménage un site (de 3 hectares) affecté aux magistrats », a dit le porte-parole du collectif des populations qui précisent qu’ils ne sont pas contre l’aménagement d’un site pour les magistrats, mais dénoncent « la discrimination opérée par les autorités faisant fi des préoccupations majeures de la population ».



Les populations mettent en garde les autorités etatiques, politiques et préviennent qu’elles ne laisseront aucune autre activité sur le foncier démarrer dans leur localité si les sites prévus pour les cimetières musulman et chrétien ne sont pas aménagés. Elles seront d’ailleurs demain jeudi 3 janvier 2019 en sit-in.