Amical Brésil-Nigéria : Neymar sorti sur blessure

Nouveau coup dur pour le Brésilien et le Paris Saint-Germain ? Alors que la sélection brésilienne affronte le Nigéria en match amical en ce moment même, Neymar a dû quitter ses coéquipiers plus tôt que prévu.



Il est effectivement sorti à la 12e minute de jeu, laissant sa place à Philippe Coutinho. La star du PSG est visiblement touchée à l’arrière de la cuisse gauche. On attend donc un communiqué de la fédération brésilienne dans les prochaines heures pour avoir plus d’informations.