Amical Brésil-Sénégal : Habib Diallo forfait à cause d’une blessure musculaire

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que Habib Diallo, actuellement en regroupement à Londres pour les deux matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, est blessé en club au niveau de son muscle Ischio jambier de la cuisse gauche

Après évaluation, le staff médical des “Lions” a décidé de le libérer afin qu’il retourne dans son club poursuivre son traitement.

Pour rappel, le Sénégal affrontera le Brésil ce samedi à 16h00 GMT à l’Emirates Stadium de Londres.

