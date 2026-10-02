«Le club est innocent»: reconnu coupable de 114 infractions financières, Manchester City fait appel

En Premier League (Angleterre), Manchester City a reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier. Le club a annoncé ce vendredi faire appel de la décision de la commission indépendante.



«Le club est innocent des accusations formulées par la Premier League et un ensemble complet de preuves irréfutables existe à l'appui de ses positions dans cette affaire», a indiqué dans un communiqué le club détenu par un fonds émirati, précisant que l'appel avait été déposé jeudi soir à 19h, selon les informations relayées par RMC Sport.



Le club mancunien nie en bloc depuis le début de l'affaire, qui a commencé après la publication, par le quotidien allemand Der Spiegel, de documents financiers confidentiels du club en novembre 2018.



Il est reproché au club d'avoir notamment gonflé artificiellement ses revenus et minoré ses coûts de plus de 900 millions de livres (plus d'un milliard d'euros). Une sanction doit encore être prononcée, à une date non précisée. La formation du nord de l'Angleterre, qui appartient à Cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, membre de la famille royale des Émirats arabes unis, risque, dans le scénario le plus sévère, la perte de plusieurs titres et l'exclusion du championnat, toujours selon le média français