Les Lions de la « Téranga » signent leur première victoire face à la Corée du Sud pour le compte de la préparation à la Coupe du Monde Russie 2018. Sur le score de deux (2) buts à zéro (0). Le premier but a été marqué à la 67e mn de jeu contre son camp par Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande) et le second juste avant la fin du temps réglementaire, 90 + 1 par Moussa Konaté qui a permis aux « Lions » de finir sur un bon score.