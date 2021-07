Amical : QPR en colle quatre à Manchester United

Au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Jadon Sancho, transféré de Dortmund pour la bagatelle de 85 M€, c'est sans sa recrue phare que Manchester United affrontait les Queens Park Rangers, pensionnaires de Championship, en match de préparation. Malgré un onze de départ compétitif, un 4-2-3-1 avec Wan-Bissaka et Tuanzebe en défense, un double-pivot Andreas Pereira-Nemanja Matic, et une attaque composée de Daniel James, Facundo Pellistri, Jesse Lingard ou encore Mason Greenwood, les Red Devils ont encaissé quatre buts et se sont inclinés (2-4). Tout avait pourtant bien commencé pour les troupes d'Ole Gunnar Solskjaer, puisque le revenant Jesse Lingard avait ouvert le score, servi par l'Uruguayen de 19 ans Facundo Pellistri (1-0, 3e).



Oui mais QPR, bien qu'empêtré en deuxième division depuis 2013, a de la ressource. Le phénomène Charlie Austin a égalisé dès la 7e minute (1-1). Et c'est au retour des vestiaires, en à peine 6 minutes, que les Queens Park Rangers ont fait sauter MU. Entré à la place de Tom Heaton dans le but, le vétéran Lee Grant a pris la marée. Un doublé de Dykes (53e, 59e) et un but d'Odubajo (58e) ont permis à QPR de mener 4-1. Le jeune Suédois Anthony Elanga a ensuite réduit l'écart (4-2, 73e). Les Red Devils affronteront Brentford (28/07), Preston (31/07) et Everton (07/08) en amical, avant la reprise du championnat programmée le 14 août, face à Leeds.