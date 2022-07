Amical : Sadio Mané marque son premier but avec le Bayern Munich

Recrue phare du club allemand, Sadio Mané a marqué son premier but avec le Bayern Munich qui affrontait DC United, en amical, dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est le Sénégalais d'ailleurs qui a ouvert le score sur pénalty à la 5é minute.



Ensuite viennent le but de Marcel Sabitzer (12e), de Serge Gnabry (44e) de Matthijs de Ligt (47e), Joshua Zirksee (51e) et Thomas Müller (90e+1) ont ensuite achevé l'équipe dirigée par Wayne Rooney.



Les Bavarois ont fini par s'imposer 6 à 2.