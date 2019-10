Amical Sénégal-Brésil: deux joueurs de Aliou Cissé forfaits

Aliou Cissé vient d’enregistrer les premiers forfaits pour le match amical contre le Brésil du 10 octobre. Les deux Rennais, Edouard Mendy et Mbaye Niang, sont "out" pour la rencontre de Singapour pour cause de blessure.



Selon Lequipe.fr, le premier a été touché au genou lors du match contre la Lazio de Rome (1-2) en Ligue Europa. Blessé sur un corner en fin de match (89e), le gardien sénégalais a quitté le stade olympique avec des béquilles. C’est plus par précaution qu’en raison d’une réelle blessure», a d’emblée expliqué le club qui s’est montré rassurant.



Son coéquipier en club, Mbaye Niang, est aussi dans la même situation. Jouant sous injection depuis quelque temps, l’attaquant rennais ne fera pas non plus le déplacement à Singapour. Avec un genou qui enfle très souvent, il aurait finalement décidé de faire l’impasse pour cette opposition face au Brésil. Tout comme Edouard Mendy, il fera le déplacement sur Paris ce dimanche pour faire constater sa blessure. Reste maintenant à savoir si Aliou Cissé va faire appel à d’autres joueurs pour pallier ces deux absences dans un délai aussi court.