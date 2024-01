Amical Sénégal vs Niger : le message fort d’Aliou Cissé au public sénégalais

En conférence de presse d’avant match contre le Niger, le sélectionneur Aliou Cissé s’est adressé aux journalistes. El Tactico avoue qu’il ne sent plus l’effervescence au stade de Diamniadio. Il a profité de l’occasion pour inviter le public à venir supporter l’équipe nationale.



« Récemment, on a fait un open press. Et mes propos restent les mêmes. On a besoin de la prière du public. Il faut 3 ou 4 heures de vol pour se rendre en Côte d'Ivoire. Ce sera extraordinaire de voir les Sénégalais venir nous supporter. Si je n'avais pas fait ce match contre le Niger, les gens allaient se poser la question : pourquoi il n'y a pas de tagouto? (match d'au revoir). Et je e a disais autour de moi, depuis le match contre l'Égypte, je n'ai plus senti cette effervescence autour de cette équipe », a confié Aliou Cissé.



Donc, à l'aube de cette CAN en Côte d'Ivoire, poursuit-il, c'est le moment de le montrer. « Le peuple nous envoie chercher cette CAN, c'est notre devoir. On sera à la hauteur et on attend de notre public qu'il soit également à la hauteur. Ce que j'avais vu contre l'Égypte en termes de supporters, d'engouement, passion et émotion, qu'on le revive autour de l'équipe nationale », a dit le sélectionneur des « Lions ».



Pour le match contre le Niger, Aliou Cissé ne pense aux blessures. Le sélectionneur des « Lions » compte jouer à fond cette rencontre.



« Tout entraîneur s’inquiète pour son effectif à quelques semaines de la CAN. Il nous reste des jours avant de croiser la Gambie, on va récupérer nos joueurs. Maintenant, on ne peut pas jouer contre le Niger en pensant aux éventuelles blessures. Ne me posez pas cette question. Le football est un sport de contact, de duel. Et qui dit contact, dit aussi des blessures. On joue un match de préparation contre le Niger, il ne faut pas se poser des questions, on doit jouer à notre niveau. Le groupe est au complet, avant-hier, on a récupéré Gana, Sabaly », a indiqué El Tactico.



Aliou Cissé pourrait revoir la liste définitive des « Lions » en direction de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire après le match contre le Niger.



« Nos médecins sont très attentifs sur le cas de Boulaye Dia, Seyni. On verra leur condition physique mais, en réalité, il n'y a pas de précipitation. On a fait une présélection de 55 joueurs. Boulaye Dia, Nampalys, Seny, Sabaly étant blessés, il faut voir l'évolution de leurs blessures. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour être dans le groupe ? On fera le point après le math du Niger. On partira avec un groupe de 27 joueurs compétitifs », a fait savoir le technicien.