Amical au stade de Diamniadio : les 5 trophées continentaux seront présentés au public

La rencontre contre l’Algérie, prévue le 12 septembre 2023, sera la première sortie amicale de l’équipe nationale du Sénégal, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio depuis son inauguration, il y a plus d’une année.





Après quatre rencontres officielles, le Sénégal va disputer son premier match amical au stade Abdoulaye Wade le 12 septembre prochain contre l’Algérie.



Dans un communiqué repris par "Stades", la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a informé aussi que « l’occasion sera donnée au public présent au stade Abdoulaye Wade de célébrer les cinq (5) titres continentaux (CAN, CAN Beach Soccer, CHAN, CAN U20, CAN U17).







Inauguré en février 2022, le stade Abdoulaye Wade a abrité pour la première fois un match des « Lions », le 29 mars 2022. C’était contre l’Egypte (1-0, t.a.b 3-1) en barrages retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Moins de trois mois plus tard, la bande à Sadio Mané a enregistré sa deuxième victoire dans ce stade, en dominant le Bénin (3-1) pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023.



Le champion d’Afrique en titre va maintenir le cap pour venir à bout du Rwanda (1-0, 2e journée), le 7 juin 2022. Les hommes de Cissé ont enregistré leur plus large succès au stade de Diamniadio contre le Mozambique (5-1) lors de la troisième journée des éliminatoires, le 24 mars dernier.