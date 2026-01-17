CAN 2025 : la FSF confirme un dispositif sécuritaire renforcé autour des “Lions”

La FSF se félicite également de son “intervention personnelle, qui a permis d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations soulevées, dans un esprit de fraternité, de respect mutuel et de coopération sportive”.

Dispositif sécuritaire

Sur le plan sécuritaire, la FSF confirme le renforcement effectif du dispositif de sécurité autour de l'équipe nationale du Sénégal. “Les mesures mises en place garantissent désormais la quiétude, la sécurité et la sérénité de l'ensemble de la délégation sénégalaise”, peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, la séance d'entraînement des “Lions” de la Teranga est officiellement programmée ce jour à 17h00, à l'annexe Complexe du stade Olympique de Rabat, le site d'entraînement ayant été formellement confirmé.

En revanche, la conférence de presse initialement prévue ce samedi a été reportée.

Les préoccupations soulevées précédemment par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) ont été prises en compte par les autorités marocaines. Dans un communiqué rendu public ce 17 janvier, l'instance fédérale sénégalaise salue la disponibilité, l'écoute et la diligence du Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).