CAN 2025 : Le Nigeria s'impose aux tirs au but face à l'Égypte et s'empare du bronze



Eliminé par le Maroc en demi-finale, le Nigeria s’est repris dans le même exercice où il avait failli trois jours plus tôt. Ademola Lookman, qui n’avait même pas eu le temps de frapper son tir au but, a donné la victoire et la médaille de bronze à son pays en clôturant la séance de penalties pour battre l’Egypte (0-0, 4-2 tab).

Il y a des choses positives à retenir de cette compétition, les Super Eagles n’auront finalement pas perdu le moindre match dans le temps réglementaire.

Le Nigeria a dû passer par la séance de tirs au but pour battre l'Egypte (0-0) et décrocher la troisième place de cette CAN 2025.