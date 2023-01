Amical : le PSG s’impose face au Riyadh Season malgré un doublé de Cristiano Ronaldo

Pour le match de gala entre le PSG et le Riyadh Season (une équipe composée des joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr) en Arabie saoudite, les Parisiens ont obtenu une belle victoire malgré une infériorité numérique (5-4) de 45 minutes. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour la formation saoudienne.



Le monde du football avait les yeux rivés sur la ville saoudienne de Riyad ce jeudi soir. Pendant cette courte trêve, le PSG était en déplacement pour disputer un match de gala face à Riyad Season, une formation composée des meilleurs joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal, les deux gros clubs de la ville. Le tout entraîné par l’ancien du PSG Marcelo Gallardo. Qui dit Al Nassr disait forcément Cristiano Ronaldo, véritable star dans sa nouvelle maison, et qui disputait son tout premier match depuis son transfert. Et côté PSG, forcément pas question de faire tourner. Le trio Neymar, Mbappé et Messi débutaient donc. Cette rencontre semblait donc être la dernière confrontation entre les deux légendes CR7 et LM10 qui cumulent 12 Ballons d’Or à eux deux. De quoi faire plaisir aux amoureux du ballon rond.



Sur le terrain, le spectacle était franchement au rendez-vous et les deux équipes jouaient le jeu. Rapidement, le PSG prenait l’avantage grâce à… Lionel Messi. L’Argentin, bien servi par une merveille de ballon de Neymar, ouvrait le score en profitant de la sortie hasardeuse de Al Owais (3e). Entame de match parfaite des Parisiens qui levaient le pied par la suite. Cela profitait à la formation saoudienne qui se procurait quelques occasions. Cristiano Ronaldo, très en jambes, tentait énormément et finissait par égaliser sur penalty. Après avoir mangé un crochet du droit (involontaire) de Keylor Navas sur une sortie aérienne, CR7, sonné et bien marqué à l’œil, insistait pour se charger lui-même de son penalty. Il le transformait sans trembler (34e) et régalait l’enceinte du King Fahd de Riyadh d’un "SUUU" dont il a le secret.