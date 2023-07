Amical : le Sénégal joue contre l’Algérie le 12 septembre prochain à Diamniadio

L’équipe nationale du Sénégal va retrouver l’Algérie en amical, quatre ans après. Le Sénégal va jouer un match amical international contre l’Algérie. Ce sera le 12 septembre 2023 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Ce sera de grandes retrouvailles entre les deux derniers champions d’Afrique qui ne se sont plus confrontés depuis la finale en Egypte (2019), perdue par les hommes de Cissé.





Les « Lions » feront face au Rwanda le 4 septembre lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, avant de faire face au « Fennecs » le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.