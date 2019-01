Aminata Nguirane : «Karim Wade ne nous respecte pas»

S’il y a une de ses proches que Karim Wade risque de perdre, c’est bien Aminata Nguirane. Cette dernière qui s’est prononcée sur la posture de son leader, affiche son mécontentement à son encontre à cause de son comportement qu’elle juge déplaisant.



«Depuis 2012, j’ai été toujours à l’avant-garde du combat politique contre ceux qui voulaient détruire le parti au péril de ma liberté, au péril aussi de ma vie, de ma santé et de mes études. J’ai défendu Karim Wade avec la dernière énergie lorsqu’il a été arrêté puis condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). J’ai toujours été à ses côtés. Suite à la position du parti de faire de lui notre candidat, je l’ai soutenu. Je ne faisais que traduire un sentiment d’espoir qui nous a animés de faire de lui le futur président de la République du Sénégal. Et j’y crois encore. Mais force est de constater, pour moi comme pour beaucoup de «Karimistes», que notre leader ne nous respecte pas», a-t-elle déclaré dans les colonnes du journal Les Echos.



Très en verve, la responsable libérale explique qu’elle a toujours cru que le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), allait fouler le sol sénégalais, mais grande à été sa surprise qu’and elle a constaté que ce dernier ne semble pas être sur la même longueur d’onde qu’elle. Ce qui a eu le don de la mettre hors d’elle.



«Naïvement, je pensais avant l’issue du processus de parrainage que Karim Wade allait venir. Malheureusement, il s’est emmuré dans un silence incompréhensible. Il refuse de communiquer avec ses fidèles. C’est le silence total et cela ne repose sur aucun fondement. Ce n’est pas du respect… »