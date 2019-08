Aminata Touré : « Ousmane Sonko est un manipulateur, un calomniateur… »

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré a qualifié l’opposant Ousmane Sonko de « manipulateur, calomniateur, quelqu'un d'insolent et d’affabulateur », après ses graves révélations sur le contrat entre l'État du Sénégal et la société turque Tosyali, sur l’exploitation du fer de Falémé.



« Ousmane Sonko est un manipulateur, un calomniateur, quelqu'un d'insolent et affabulateur. C’est un politicien, au sens non acceptable du terme, dont les convictions sont à géométrie variable », a dit Mimi Touré dans un entretien avec EnQuête.



A l’en croire, Sonko veut arriver à tout prix et il est prêt à tout pour cela. Sa stratégie, c'est d'inventer et créer du faux, en se disant qu'il réussira toujours à embarquer certains. Et si cela échoue, comme avec les 94 milliards FCFA, celui dont l'insolence et l'affabulation sont les stratégies d'opposition recommence ailleurs.



L'ex-Premier ministre d'ajouter : « Sonko tient coûte que coûte à devenir leader de l'opposition. Il pense y parvenir en faisant dans l'extrémisme et l'insolence. Or, on ne construit pas un avenir politique dans l'insolence et la calomnie. Ce n'est pas notre culture démocratique et il s'en rendra compte, malheureusement trop tard, à ses dépens ».