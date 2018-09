Aminata Touré : « Un homme politique même à 4 heure du matin, on doit le réveiller pour rendre compte »

L’envoyé spéciale du président de la République, Aminata Touré s’est prononcée sur la gestion des deniers publics ce dimanche dans l'émission du Grand jury sur la Rfm. Pour l’ancienne Premier ministre, "le plus important pour un homme politique c’est de gérer de manière transparente les fonds publics".



« Le plus important, c’est de savoir si est-ce que les faits sont inventés ou avérés. C’est ça la question fondamentale. Si on est un homme politique, la première précaution à prendre, c’est de gérer de manière transparente des fonds publics, a dit Mimi Touré.



Et de poursuivre « Je pense qu’un homme politique, on doit le réveiller à 4 heure du matin. Il doit rendre compte de sa gestion. C’est ma conviction. Il n’y a pas de chasse aux sorcières. Ceux qui ont touché aux deniers publics sont poursuivis. Aujourd’hui tout rapport qui est sur la table du procureur, que le procureur fasse son travail ».





S'exprimant toujours sur le cas Khalifa Sall et les reproches de l'opposition sur les traques dont ils sont les seuls à être victime dans le cadre de la gestion des fonds, l’"apériste" se veut claire: « Il y a le maire de Kébémer qui est de l’opposition qui s’appelle Lamine Thiame qui a été audité, vous avez Cheikh Bamba Dieye qui est de Saint-Louis qui a été audité. Lorsqu’il y a fausse facturation à hauteur de plus de 8 milliards Fcfa, je ne veux pas revenir sur le procès. La justice a pris sa décision ».





Pour elle, la réduction des comptes "concerne tout le monde". Elle n’a aucune coloration politique ou autre, a-t-elle déclaré, soutenant qu’ en matière de gestion de deniers publics, l'Etat a "fait d'énormes progrès".