Aminata Touré à Wade : « c’est vraiment dommage qu’un ancien président tienne de tels propos »

La Directrice du cabinet de campagne du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar répond à Me Abdoulaye Wade. Aminata Touré, qui regrette les propos de l’ancien chef de l’Etat, est convaincue que son intervention est liée à l’âge.



La réaction du camp présidentiel aux menaces de Me Abdoulaye Wade ne s’est pas fait trop tarder. Aminata Touré, connue pour apporter la réplique à chaque attaque contre le candidat sortant, Macky Sall, appelle à l’apaisement. « J’ai écouté (la déclaration de Me Abdoulaye Wade, ndlr) avec un peu d’étonnement parce que, ce que le peuple sénégalais attend d’un ancien président de la République, c’est de souhaiter que l’ancien pays qu’il a eu à diriger vive dans la paix et dans la concorde », fulmine-t-elle.



Elle ajoute : « Nous sommes au troisième jour de l’élection présidentielle, tout se passe très bien, l’ensemble des candidats sont sur le terrain, le président Abdoulaye Wade, c’est peut-être l’âge et ne réalise pas que les choses se passent tout à fait normalement et qu’il n’ a certainement pas les bonnes informations ».



Mais, souligne Mimi Touré, « il en sera ainsi jusqu’au 24 février. Le Sénégal est habitué à organiser des élections calmes et pacifiques et celle-ci ne fera pas exception ».



Et, peste-t-elle: « Il est dommage et vraiment dommage qu’un ancien président tienne de tels propos. Nous sommes dans un ordre constitutionnel normal et évidemment, c’est ce qu’on peut souhaiter pour le Sénégal que notre démocratie aille en se renforçant et il sera ainsi».