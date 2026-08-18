Aminata Touré révèle : « Ousmane Sonko a bénéficié à plusieurs reprises des fonds spéciaux du Président de la République »

Lors de sa conférence de presse, Aminata Touré, superviseure du parti Kiiraay - Les Patriotes Républicains, a affirmé qu’Ousmane Sonko avait bénéficié à plusieurs reprises de fonds spéciaux du président de la République.



Selon elle, l’ancien Premier ministre aurait ainsi bénéficié cette année de « fonds non justifiables » à hauteur de 2 milliards de FCFA en 2025.



« Ousmane Sonko a aussi oublié de dire qu’il bénéficiait des fonds spéciaux du président de la République. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois ! Ces mêmes fonds qu’il pourfend aujourd’hui, en disant qu’ils doivent être strictement réservés aux questions de défense et de sécurité et qu’ils devraient être contrôlés par l’Assemblée nationale », a déclaré Aminata Touré.



Par ailleurs, la superviseure de Kiiraay estime que le Premier ministre (Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô) est dans son droit de saisir le Conseil constitutionnel sur la question du contrôle des fonds de l’exécutif. Elle rappelle toutefois que, selon elle, le contrôle des dépenses de l’exécutif relève du cycle budgétaire.



« Quand on exécute, on programme, on exécute et on contrôle. C’est le cycle de gestion. Il ne semble pas le savoir. L’Assemblée nationale doit attendre la loi de règlement de N+1 pour demander des comptes sur les fonds et les lignes budgétaires qui ont été votés. C’est comme ça que ça se passe », a-t-elle soutenu.



Aminata Touré estime ainsi qu’il y aurait « manifestement une violation du principe de séparation des pouvoirs » et dit attendre la décision du Conseil constitutionnel sur cette question.



Elle est également revenue sur l’utilisation qui aurait été faite de ces fonds. « Il a bénéficié d’un fonds non justifiable à hauteur de 2 milliards l'année dernière et 1,7 milliard cette année. Quelques tentatives de justification pas très heureuses, en termes d’achat de véhicules d’occasion à 34 millions de FCFA on aimerait tous avoir des occasions à ce prix-là et la réfection d’un building. C’est ça la réalité. C’est ça la réalité des faits », a conclu la superviseure du parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains.