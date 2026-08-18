Aminata Touré averti : « nous ne laisserons personne intoxiquer l'opinion »

Lors d’une conférence de presse organisée par la coalition Kiiray, la Haute représentante du chef de l'État, Aminata Touré, est montée au créneau pour recadrer le débat politique. Elle met en garde contre la prolifération des discours toxiques, la désinformation et ce qu'elle qualifie d'attaques ciblées visant à déstabiliser le président de la République.



Pour la Haute représentante du président de la République, la virulence de certaines prises de parole dépasse le cadre classique de l'opposition politique pour s'inscrire dans une entreprise d'atteinte à l'autorité de l'État. Elle souligne que la légitime confrontation des idées ne doit pas servir de prétexte à la diffusion d’accusations non étayées visant le chef de l'État.



Pointant du doigt les risques de désinformation qui touchent particulièrement les citoyens et la jeunesse, l'ancienne Première ministre a lancé une mise en garde sans ambiguïté : «une chose est claire, c'est que désormais nous ne laisserons personne, disons bien personne, intoxiquer l'opinion, et ça je m'adresse aussi aux jeunes, nous faisons cet exercice-là aussi pour la population d'une manière générale, mais pour les jeunes aussi ».



Aminata Touré a prévenu que la majorité répliquera désormais de manière systématique sur le plan politique et juridique pour défendre l'honneur des responsables publics et protéger l'opinion contre toute tentative d'intoxication.