Audit du CESE et gouvernance :« il n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit », Aminata Touré contre-attaque et défi Sonko

Visée par des annonces d'actions judiciaires sur sa gestion passée du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), la Haute représentante du président de la République a tenu à répondre point par point aux menaces de saisie de la justice brandies par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Face aux professionnels de la presse réunis lors d'un rassemblement des cadres de la coalition Kiiray l'ancienne ministre de la Justice affirme n'avoir aucun motif d'inquiétude quant à la régularité de ses actes administratifs et financiers. « Pour ce qui me concerne, puisque j'ai fait l'objet de ces attaques en règle, je pouvais ne pas y répondre, mais lorsqu'elles s'inscrivent dans une stratégie bien pensée, t'attaques au président de la République en fait, de déstabilisation et de perturbation de la quiétude des citoyens, nous sommes quand même obligés de répondre. »



Rappelant l'historique des contrôles effectués sous le régime précédent, l'ancienne Garde des Sceaux souligne l'absence de griefs retenus à son encontre : « J'avais sur le rapport du CES invité l'ancien Président Macky Sall à faire une audition publique sur le rapport avec mon prédécesseur et mon successeur, et bien évidemment il n’y avait pas de matière à poursuivre. Et je vous rappelle qu’à ce moment-là, vous étiez là, les journalistes, nous étions en opposition frontale avec le Président Macky Sall, avec tous ceux qui sont à cette table-là. Il n'avait pas de matière à poursuivre, il n'a rien pu faire ».



Puis, dénonçant ce qu'elle perçoit comme un traitement sélectif et orienté de la part du chef du gouvernement, elle ajoute : « Eh bien Ousmane Sonko s'est dit, je ne m'intéresse pas au fond à la gestion de Aminata Tall, à qui j'ai succédé, ni à la gestion d'Idrissa Seck, qui m'a succédé au conseil, la seule chose qui m’intéresse c’est la gestion d'Aminata Touré, et je vais saisir la justice, mais à la bonne heure, la bonne heure, parce que la justice elle ne se débarrasse pas de quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas, parce qu'il vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire ».



« La justice, elle se base sur des faits et j'attends justement avec la plus grande sérénité que cette justice qui a été saisie se prononce, et il n'y a aucun, je dis bien, aucun matière à poursuivre, mais il le sait bien d'ailleurs, il le sait bien, tout ce qui l'intéresse au fond, comme on dit, voilà, dites, dites, dites toujours, il en restera toujours quelque chose, là-bas. Je ne dis pas ça, mais par politesse, voilà, je le paraphrase », a lancé Mimi Touré.



Prenant directement à témoin la jeunesse et les citoyens, Aminata Touré a réaffirmé la probité de son parcours personnel, tout en accusant le Premier ministre de tenir des discours contradictoires sur la rigueur financière. Elle a également mis en garde contre les entreprises d'intoxication de l'opinion publique.« Mais une chose est claire, c'est que désormais nous ne laisserons personne, disons bien personne, intoxiquer l'opinion, et ça je m'adresse aussi aux jeunes, nous faisons cet exercice-là aussi pour la population d'une manière générale, mais pour les jeunes aussi ».



Aminata Touré rappelle avoir déclaré son patrimoine « quand il n'y avait aucune obligation de le faire, aucune, la loi n'existait pas », « Quand j'étais propriétaire, je ne pense pas qu'il était propriétaire, on ne peut pas s'autoglorifier, mais quand même, on ne le laissera plus porter atteinte comme ça à la dignité des citoyens, de manière, voilà, en toute impunité, en vertu de quelle loi? »



Puis, contestant la posture d'exemplarité affichée par le Premier ministre, Aminata Touré termine sur une note particulièrement offensive : « Il n'a pas de leçons de morale à nous donner, lui où je m'en sors, il n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit, toutes ces déclarations se sont avérées contradictoires, je ne toucherai pas à des fonds secrets non contrôlés, le fonds de la casamance qu'il utilise depuis qu'il est là, n'est pas contrôlé selon le décret. »