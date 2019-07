Aminata Touré s'indigne contre ceux qui se mettent à s’activer déjà pour 2024

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré dit trouver indécent que 4 mois après avoir réélu le Président Macky Sall, on se mette à s’activer déjà pour 2024, en allusion aux membres du parti au pouvoir qui pensent déjà à la succession du chef de l’Etat.



Selon elle, les Sénégalais ne vivent pas de spéculations politiciennes. Ils leurs attendent plutôt dans la transformation de leur quotidien, le développement de l’économie et le renforcement des Institutions.



Par conséquent, la présidente du CESE a engagé tous les amis et sympathisants à se concentrer pour l’heure sur ces priorités et à soutenir activement partout où ils se trouvent les politiques de Macky Sall afin de gagner le pari de l’émergence.