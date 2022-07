Amnesty International lance une campagne mondiale de lutte contre l’interdiction des manifestions

Dans un communiqué dont PressAfrik a obtenu copie,, l’ONG note que "de la Russie au Sri Lanka, en passant par la France, le Sénégal, l’Iran et le Nicaragua, des États ont entrepris de mettre en œuvre un éventail de plus en plus large de mesures visant à réprimer la dissidence organisée ".

Elle souligne qu’aux quatre coins du monde, "des manifestants se heurtent à plusieurs obstacles ardus : refoulements, associés à un nombre grandissant de lois et d’autres mesures restreignant le droit de manifester ; recours abusif à la force, développement d’une surveillance massive et ciblée ; coupures de l’accès à Internet et censure en ligne ; violences et stigmatisation. En outre, les groupes marginalisés et discriminés rencontrent encore plus de difficultés".

La campagne "Protégeons les manifs" a pour objectif de ’"dénoncer les attaques contre les manifestations pacifiques, de défendre les personnes visées et de soutenir les causes portées par les mouvements sociaux en faveur de changements dans le domaine des droits humains".

Amnesty International a annoncé ce mardi le lancement d’une campagne dénommée « protégeons les manifs » destinée à protéger le droit de manifester. "Le droit de manifester est actuellement la cible d’une menace croissante et sans précédent dans toutes les régions du monde, a déclaré Amnesty International, à l’occasion du lancement d’une nouvelle campagne mondiale, destinée à contrer les efforts redoublés et élargis que certains États déploient pour saper ce droit fondamental".