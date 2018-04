Amnesty demande une enquête sur des exécutions extrajudiciaires au Mali

Amnesty International a appelé, mardi 3 avril, les autorités maliennes à faire la lumière sur des exécutions extrajudiciaires dans le centre du Mali, où six corps ont été retrouvés dans une fosse commune la semaine dernière. Des associations peules et de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, avaient réclamé l’ouverture d’une enquête après la découverte à Dogo des dépouilles de six personnes, arrêtées quelques jours plus tôt, selon elles, par l’armée.