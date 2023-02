Amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall: Ismaïla Madior Fall trace tous les schémas possibles

Bientôt le projet d’amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall a déjà bouclé les travaux, selon nos confrères de L’Observateur qui soufflent que tous les schémas possibles sont présentés dans le document à soumettre au chef de l’État, Macky Sall.



Deux options sont possibles, l’amnistie ou la révision du Code électoral, pour permettre aux 2 personnalités de retrouver leurs droits civiques. Me Babacar Niang a confié à L’Obs que la seconde proposition est « la plus appropriée » d’autant qu’il s’agit de « condamnations à des peines correctionnelles qui ne sont pas en rapport avec des crimes infamants ».



En septembre dernier, lors du premier Conseil des ministres du gouvernement dirigé par Amadou BA, le Président Macky Sall avait donné instruction au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, de trouver des solutions pour que des responsables politiques puissent bénéficier d’une amnistie ou toute autre solution juridique, qui pourraient leur permettre de retrouver l'éligibilité.



Désormais, la balle est dans le camp du président Macky Sall.