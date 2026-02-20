Santé communautaire : une cartographie digitale révèle l'état réel de la couverture nationale au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale franchit une étape décisive dans la maîtrise de sa carte sanitaire. Les résultats de la cartographie communautaire réalisée en 2025 par la Cellule des soins de santé primaires (CSSP) dressent un état des lieux exhaustif du maillage territorial. Au total, l'agence a recensé « 6 313 sites communautaires » à travers le pays, parmi lesquels figurent « 2 274 cases de santé ». Cette opération de grande envergure permet désormais aux autorités de disposer d’une vision claire pour élaborer le futur plan de développement de la santé communautaire.



L'un des enseignements majeurs de ce recensement réside dans l'analyse de la fonctionnalité des infrastructures existantes. Serigne Mamadou Loum, coordonnateur de la CSSP, a apporté des précisions cruciales sur la répartition de ces structures. Sur l'ensemble des cases de santé répertoriées, l'enquête révèle que « 1 649 sont fonctionnelles » tandis que « 625 sont non fonctionnelles ». Concernant les sites communautaires globaux, le rapport identifie « 5 204 sites opérationnels » contre « 1 109 à l'arrêt ». Cette transparence inédite doit permettre de cibler prioritairement les zones où l'offre de soins est actuellement défaillante.



Au-delà des chiffres, cet événement a marqué le lancement de « Cartocom 2025 », une plateforme digitale conçue pour révolutionner la gestion des ressources humaines et des infrastructures. Selon Serigne Mbaye, secrétaire général du ministère, cet outil constitue une « réponse innovante de digitalisation » en intégrant directement les acteurs communautaires dans le système national d'information. Les données révèlent d'ailleurs une force humaine considérable avec 34 253 acteurs dédiés à la promotion et à la prévention, contre 9 528 agents spécifiquement formés pour les soins.



Grâce à une interface directe avec le système de données national DHIS2, cette cartographie ne sera plus un simple document statique mais un véritable « outil d’aide à la prise de décision » mis à jour régulièrement. L'implémentation d'un module mobile permettra même aux agents de saisir des données en dehors de toute connexion internet, garantissant une remontée d'informations continue depuis les zones les plus reculées du Sénégal. À terme, cette modernisation facilitera également la sécurisation du statut des agents par la confection de badges professionnels et une meilleure planification des supervisions sur le terrain.