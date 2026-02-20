Réseau social
Affaire des présumés homosexuels : un 20e suspect tombe dans les filets de la Gendarmerie de Thiès
Les hommes de la Brigade de Recherches de Thiès ont procédé à l'interpellation d'un 20e suspect, Ce vendredi matin. Cette opération entre dans le cadre de l’enquête pilotée sous la supervision du Général Martin Faye pour démanteler le réseau lié à l'affaire des présumés homosexuels impliquant Pape Cheikh Diallo.
 
Le suspect, identifié sous les initiales E.D., est un forgeron tenant son atelier au marché Moussanté de Thiès. Marié et originaire de la localité de Pout. L’homme a été immédiatement transféré sous bonne escorte à la Brigade de Recherches de Keur Massar, épicentre de l'enquête, où il a été placé en garde à vue.
 
Cette arrestation est la deuxième réalisée dans la « cité du Rail » en l'espace de quelques jours. Mardi dernier, un premier suspect, travaillant dans un lieu recevant du public, avait déjà été interpellé par la même brigade avant d'être transféré vers Dakar. Les détails entourant le profil de ces suspects révèlent des situations personnelles complexes, à l'image du précédent prévenu, C.A.G., dont l'arrestation est survenue peu de temps après son mariage, alors qu'il s'apprêtait à accueillir son épouse pour le mois de ramadan.
 
Les investigations de la Brigade de Recherches de Keur Massar se poursuivent afin identifier l'ensemble des ramifications de ce  dossier.
Vendredi 20 Février 2026 - 23:00


