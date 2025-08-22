Anacim : précipitations prévues du 22 au 23 août dans plusieurs régions

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une nuit encore marquée par des pluies faibles à modérées sur une grande partie du Sénégal. « Entre 18h le 22 août et 00h le 23 août, un ciel chargé en nuages apportera des précipitations dans les zones de Thiès, Mbour, Dakar, Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Saint-Louis », indique l’agence.



Dans les autres localités, la situation sera relativement « plus clémente. » Toutefois, l’Anacim recommande « de rester vigilant à Podor, Louga, Diourbel, Kaffrine et Kédougou, où quelques perturbations pourraient se manifester. » Après cette séquence pluvieuse, un retour progressif du soleil est prévu dans l’après-midi du vendredi 23 août, annonçant un week-end plus calme.



Les autorités rappellent aux populations de continuer à suivre les bulletins de prévisions afin d’anticiper d’éventuelles perturbations.





