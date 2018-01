Angleterre : Fernandinho rempile avec Manchester City

Manchester City a prolongé le contrat de son milieu de terrain, Fernandinho. Le joueur est désormais lié au club jusqu'en 2020 et va donc avoir l'occasion de s'affirmer dans l'effectif très riche dirigé par Pep Guardiola.Sur le site officiel du club, le milieu de terrain s'est montré très heureux de cette nouvelle. « C'est un club avec un avenir fantastique et je veux en faire partie aussi longtemps que possible. Avec Pep en charge, je suis sûr que nous pouvons gagner des titres importants et, surtout, nous allons essayer de le faire en jouant un football attrayant et offensif. C'est un plaisir de faire partie de ce club et j'ai hâte de voir ce que les prochaines années apporteront », a-t-il fait savoir.