Propos blessants : L’Université Internationale de Casablanca présente ses excuses et écarte l’enseignante mise en cause

L’Université Internationale de Casablanca (UIC) a présenté ses excuses après des propos blessants attribués à l’une de ses enseignantes.

Dans un communiqué, l’établissement indique que la professeure mise en cause a été écartée et n’exerce désormais plus aucune fonction au sein de l’université.

L’UIC réaffirme son attachement aux valeurs de respect, de tolérance et de vivre-ensemble, tout en appelant à l’apaisement, au sens des responsabilités et au respect mutuel.



Ci-dessous, l’intégralité du communiqué.



L'Université Internationale de Casablanca tient à exprimer, en toute transparence et avec la plus grande sincérité, ses excuses à l'ensemble de sa communauté ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pu être choquées ou blessées par les propos récemment relayés à titre personnel par une collaboratrice.



Bien que ces propos aient été publiés à titre strictement personnel par une professeur de l'Université Internationale de Casablanca, en dehors de tout cadre institutionnel et sur des réseaux sociaux personnels, l'Université assume pleinement sa responsabilité morale en tant qu'institution académique et éducative. Elle regrette profondément l'impact que cette situation a pu avoir et comprend l'émotion légitime qu'elle a suscitée.



Dès que les faits ont été portés à sa connaissance, l'Université Internationale de Casablanca a agi avec diligence, sérieux et fermeté. La situation a fait l'objet d'un examen rigoureux, aboutissant à une décision ferme et définitive, strictement conforme au Code de conduite de l'Université ainsi qu'au cadre réglementaire en vigueur. La personne concernée n'exerce désormais plus aucune fonction au sein de l'établissement.



En tant qu'université panafricaine, l'Université réaffirme avec force son engagement indéfectible en faveur du respect, de la dignité humaine, de la diversité et du vivre-ensemble. Ces valeurs ne sont pas négociables et constituent le socle même de son projet éducatif.



Toutes les mesures nécessaires ont été mises en œuvre afin d'assurer la continuité des activités dans un environnement serein, sûr et respectueux. L'Université demeure pleinement mobilisée pour garantir à chaque membre de sa communauté un cadre inclusif, protecteur et conforme à ses valeurs. L'Université Internationale de Casablanca appelle enfin à l'apaisement, au sens des responsabilités et au respect mutuel, et réaffirme sa volonté de tirer les enseignements nécessaires afin de prévenir toute situation similaire à l'avenir.