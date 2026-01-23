Santé fragile : les visites à Farba Ngom temporairement suspendues, selon sa cellule de communication

La cellule de communication du député-maire Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, a annoncé la suspension temporaire de toutes les visites à son encontre pour des raisons médicales.



Dans un communiqué rendu public le 22 janvier, elle évoque un « état de santé particulièrement fragile » du député-maire Farba Ngom. « Conformément aux avis médicaux formels émis par ses médecins traitants, appuyés par les recommandations de ses conseils juridiques, il a été décidé de suspendre temporairement toutes les visites à son encontre», précise le document.



Selon la cellule de communication, cette décision, exclusivement médicale et préventive, vise à préserver son « intégrité physique et morale, dans un contexte de suivi sanitaire rigoureux nécessitant repos, sérénité et stabilité ».



Par ailleurs, le député-maire adresse ses remerciements les plus sincères à l'ensemble du peuple sénégalais, en général, et aux populations du Fouta, en particulier, ainsi qu'à la diaspora, pour les innombrables témoignages de solidarité, de fidélité et d'affection manifestés depuis près de onze (11) mois.



Toute évolution relative à son état de santé ou aux modalités de visites fera l'objet d'une communication officielle ultérieure, conclut le communiqué.