Sacre des Lions à la CAN 2025 : le Président du Conseil départemental de Kolda félicite Cheikh Tidiane Sabaly

La victoire éclatante de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 continue de susciter des réactions de fierté à travers le pays. À Kolda, le Président du Conseil départemental a tenu à adresser une lettre officielle de félicitations à Cheikh Tidiane Sabaly, figure emblématique des Lions et fils du terroir.



Dans sa correspondance, le Professeur Moussa Baldé exprime « une immense joie et une profonde fierté » à l’endroit de l’international sénégalais, saluant sa contribution déterminante à ce deuxième sacre continental du Sénégal. Agissant en son nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil départemental de Kolda, le Président a souligné le parcours remarquable du joueur tout au long de la compétition.



Selon la lettre, Cheikh Tidiane Sabaly s’est illustré par « son talent, sa discipline, sa persévérance et un esprit collectif exemplaire », des qualités qui ont fortement marqué les esprits durant cette CAN 2025. Par ses performances de haut niveau, il a porté haut les couleurs nationales, incarnant le courage, la détermination et l’immense potentiel de la jeunesse sénégalaise.



Le Président du Conseil départemental insiste également sur la portée symbolique de ce sacre pour le département de Kolda. « Ce deuxième titre continental constitue une source d’inspiration majeure pour notre jeunesse, en particulier celle du département de Kolda dont vous êtes une fierté légitime », souligne-t-il, ajoutant qu’à travers cette réussite, « c’est tout le Fouladou qui se reconnaît, se mobilise et rêve plus grand ».



En faisant rayonner Kolda sur la scène africaine et internationale, Cheikh Tidiane Sabaly a, selon l’auteur de la lettre, honoré non seulement le football sénégalais, mais aussi l’ensemble des populations du département.



La missive se conclut par des encouragements appuyés à l’endroit du joueur, invité à savourer pleinement ce moment historique, avant de lui souhaiter une excellente fin de saison avec son club, le FC Metz. « Le département de Kolda est immensément fier de vous et vous adresse ses vœux de succès pour la suite de votre brillante carrière », conclut le Président du Conseil départemental, Moussa Baldé.