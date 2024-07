Angleterre : Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur

Deux jours après la finale de l’Euro perdue face à l’Espagne, Gareth Southgate a décidé de quitter son poste de sélectionneur des Three Lions, après 102 matchs passés sur le banc. La Fédération anglaise de football a annoncé la nouvelle, ce mardi 16 juillet.



«En tant qu’Anglais, j’ai eu l’honneur de jouer pour l’Angleterre et de diriger l’équipe. Cela a représenté beaucoup pour moi et j’ai tout donné. Mais il est temps de changer et d’ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l’Espagne a été mon dernier match en tant que sélectionneur de l’Angleterre. J’ai rejoint la FA en 2011, déterminé à améliorer le football anglais. Pendant cette période, dont huit ans en tant que sélectionneur de l’équipe masculine d’Angleterre, j’ai été soutenu par des personnes brillantes que je remercie du fond du cœur», a-t-il écrit dans une lettre.



S’il a atteint la finale de l’Euro avec ses joueurs, battus en finale par l’Espagne (2-1), le sélectionneur a été la cible de critiques violentes outre-Manche tout au long de la compétition. Les observateurs regrettant notamment son manque d’ambitions dans le jeu, malgré le vivier de joueurs à sa disposition.