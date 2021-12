Angleterre: Manchester City atomise Leeds et se détache

Manchester City a facilement conforté sa place de leader de la Premier League mardi, en écrasant Leeds (7-0) pour la 17e journée de la Premier League.



Avec 41 points, les hommes de Pep Guardiola ont 4 longueurs d'avance sur Liverpool, qui reçoit Newcastle jeudi, et 5 sur Chelsea, qui accueille Everton. L'équipe de Marcelo Bielsa reste, elle, 16e avec 16 points.



Alors qu'un duel Guardiola/Bielsa devrait faire rêver n'importe quel amateur de football, de match, il n'y a pas vraiment eu, à l'Etihad.

Il s'agissait du 500e but inscrit par Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc, soit en 207 matchs, un record de précocité, le plus rapide avant cela ayant été Jürgen Klopp en 234 rencontres, toutes compétitions confondues.