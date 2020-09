Angleterre : l'incroyable exploit du duo Son Heung-Min - Harry Kane avec Tottenham

Très décevant et battu en ouverture à domicile par Everton le week-end dernier (0-1), Tottenham s'est à son tour imposé à l'extérieur, dimanche à Southampton, au terme d'un scénario de match assez incroyable de l'équipe de José Mourinho, moins pour le renversement des Saints qui avaient ouvert le score par Ings, bien lancé en profondeur (31e), que pour la manière dont le duo Son - Kane l'a fait avec... quatre buts du Sud-Coréen et autant de passes décisives du capitaine des Spurs et de l'Angleterre, qui s'est offert pour finir un petit plaisir personnel (2-5).



Quatre buts du même joueur assisté à chaque fois par le même autre joueur, cela n'était... jamais arrivé en Premier League.





Le festival but par but

Le duo infernal a tout fait à la défense de son hôte : Ndombélé pour Kane qui remet à Son dans la foulée pour l'égalisation (1-1, 45e+3) ; passe en profondeur de Kane et frappe du gauche de Son dans le petit filet (1-2, 47e) ; le même scénario mais finition du droit (1-3, 64e) ; Lo Celso à l'origine, passe laser de Kane et nouvelle conclusion victorieuse de Son (1-4, 73e) ; Kane, enfin, à l'affût d'un tir de Lamela sur le poteau, a conclu le festival (82e) avant une réduction de l'écart tardive des Saints sur penalty par Ings (90e, doublé).



Gareth Bale, de retour chez les Spurs en prêt du Real Madrid, débarque dans une équipe aux vertus offensives retrouvées, même sans Dele Alli, écarté par Mourinho pour le 2e match consécutif.