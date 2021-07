Angleterre : le sacré coup de gueule de José Mourinho

Dimanche soir, l'Italie a remporté le deuxième Euro de son histoire après 1968 suite à un long match contre l'Angleterre. Dos à dos après 120 minutes, les deux formations ont pris le chemin des tirs au but pour se départager. Une séance marquée par trois ratés anglais consécutifs. Une frappe sur le poteau de Marcus Rashford et des tirs arrêtés de Jadon Sancho et Bukayo Saka pour les Three Lions. Trois jeunes joueurs entrés en jeu et dont le traitement par Gareth Southgate a été pour le moins étrange. Présent sur le plateau de Talksport, le coach de l'AS Roma, José Mourinho, n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les choix du sélectionneur anglais.



Néanmoins, le technicien portugais n'a pas voulu charger son homologue et regrette surtout l'attitude de plusieurs cadres anglais qui n'ont pas participé à cette séance de tirs au but : «où était Sterling ? Stones ? Shaw ? Pourquoi Jordan Henderson ou Kyle Walker ne sont-ils pas restés sur le terrain ? Je pense que c'est trop pour un enfant (Bukayo Saka le cinquième tireur ndlr) d'avoir tout sur ses épaules en ce moment, mais je ne sais pas, je dois poser cette question à Gareth parce que souvent ce qui se passe, c'est que les joueurs qui devraient être là ne sont pas là. Des joueurs qui devraient être là fuient leurs responsabilités. En réalité, il est très, très difficile pour Marcus Rashford et Jadon Sancho de venir tirer un penalty après une touche de balle.»



