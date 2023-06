Annecy : ce que l'on sait de l'attaque au couteau ayant visé des enfants

Ce qu'il s'est passé à Annecy

Six personnes blessées, "aucun mobile terroriste apparent"

L'auteur présumé : un homme se présentant comme chrétien de Syrie

Jeudi 8 juin, peu après 9 h 30 aux abords du jardin de l'Europe, un parc très fréquenté situé sur les rives du lac d'Annecy, un homme vêtu d'un short noir et avec un foulard bleu noué sur la tête a agressé au couteau un groupe d'enfants sur une aire de jeu.Selon différents témoignages, il a ensuite tenté de s'enfuir, blessant un homme dans sa fuite, avant d'être interpellé par des policiers qui ont ouvert le feu, touchant à cette occasion un adulte déjà blessé par l'agresseur.La police a interpellé l'auteur de l'attaque très rapidement. Selon une source policière, un premier appel signalant l'agression a été reçu par la salle de commandement d'Annecy à 9 h 41 et il a été arrêté à 9 h 45.Six personnes ont été blessées, dont quatre enfants âgés de 22 à 36 mois qui se trouvaient jeudi "en état d'urgence absolue", selon la procureure d'Annecy. Celle-ci a précisé que deux jeunes touristes, un Britannique et un Néerlandais, figuraient parmi les victimes. Un homme de 78 ans a également été légèrement touché.Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Haute-Savoie et les abords du parc ont été bouclés par un important dispositif policier alors que l'attaque a semé l'effroi dans cette ville habituellement très calme de 135 000 habitants.En début de soirée jeudi, le parquet national anti-terroriste (Pnat) ne s'était pas saisi de l'affaire, une évaluation de l'agression étant en cours. Selon la procureure d'Annecy, "aucun mobile terroriste apparent" n'a jusqu'à présent été relevé.L'auteur présumé est né en 1991 de nationalité syrienne, Abdalmasih H. L'homme a vécu pendant dix ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié en 2013.Il a été marié et a un enfant de trois ans avec une femme de nationalité suédoise, dont il a divorcé en 2022. Son ex-femme a déclaré à l'AFP qu'Abdalmasih H. avait quitté la Suède car il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise. Du point de vue du droit de l'Union européenne (UE), l'homme était en situation régulière.L'agresseur présumé, "un réfugié politique qui serait sans domicile fixe, arrivé à Annecy à l'automne 2022" n'était "ni sous l'emprise de stupéfiant ni sous l'emprise d'alcool", a déclaré la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis devant la presse."Pour des raisons qu'on n'explique pas bien, il a également fait des demandes d'asile en Suisse, en Italie et en France ", a rapporté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur TF1. Il a introduit le 28 novembre 2022 une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), dont le refus lui a été notifié le 4 juin car il avait obtenu le statut de réfugié en Suède.Ce même 4 juin, le suspect a été contrôlé par la police car "il se serait lavé dans le lac d'Annecy", a ajouté Gérald Darmanin. "Une main courante a été faite et il n'y avait rien à lui reprocher particulièrement", a-t-il ajouté. Interrogé sur le lien entre le refus de la demande d'asile et le passage à l'acte de l'agresseur quatre jours plus tard, le ministre a évoqué une "coïncidence troublante".Abdalmasih H. portait une croix chrétienne et a dit en anglais la phrase "Au nom de Jésus Christ" au moment de l'attaque. Dans sa demande à l'Ofpra, il se présentait comme un "chrétien de Syrie", selon une source policière. Son nom ne figurait, en outre, dans aucun fichier de police, il n'était connu "d'aucun service de renseignement" et n'a pas "d'antécédent psychiatrique identifié", selon la Première ministre Élisabeth Borne, qui s'est rendue sur place.Sa mère, qui vit aux États-Unis depuis dix ans, a confié être "en état de choc". Selon elle, il souffrait d'une "grave dépression". "Lui ne m'a rien dit. C’est ma belle-fille qui m'a dit ça", a-t-elle précisé. "Elle disait qu'il n'était jamais bien, toujours déprimé, avec des idées noires, il ne voulait pas quitter la maison, il ne voulait pas travailler..." "Il a demandé la nationalité, il a eu un rejet", a priori parce qu'il a fait l'armée syrienne, a-t-elle poursuivi : "ça l'a probablement rendu fou".Jeudi en début de soirée, l'assaillant présumé se trouvait en garde à vue au commissariat d'Annecy. Il ne présentait aucune blessure grave, selon la procureure.