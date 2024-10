Année scolaire 2024/2025 : « un bon démarrage de la rentrée des classes à Kolda (préfet)

Finie la recréation, après le corps professoral, la cloche a officiellement sonné ce lundi 7 octobre. C’est donc au tour des élèves de rejoindre leurs lieux d’apprentissage. A Kolda (Sud), le préfet du département, Mbassa Sène effectuant une visite dans des établissements scolaires de la capitale du Fouladou s’est dit satisfait du bon démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025, dans des établissements de la commune.



« Nous avons effectué une visite de terrain dans certains établissements pour constater la matérialisation des engagements pris lors des rencontres préparatoires de la rentrée des classes. Et nous sommes satisfaits du bon démarrage de la rentrée », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, Il a également signalé que certains élèves ont brillé par leur absence à l’ouverture des classes. « Nous avons constaté également une présence des élèves dans des établissements. Il faut souligner, malgré cette forte présence d’élèves, qu’il y a encore d’autres qui tardent à rejoindre les classes. Compte tenu de cette situation, il a invité les parents à “libérer le plus vite possible les élèves afin qu’ils reprennent le chemin de l’école ».