Anniversaire crash hélico de l’armée sénégalaise à Missirah: des militants politiques décorés à la place des véritables héros

14 mars 2018-14 mars 2019. Voilà un an, jour pour jour, que s’écrasait au large de Missirah (Fatick), l’hélico de type Mi17 de l’armée sénégalaise. L’avion qui revenait de mission sociale à Ziguinchor avait à son bord 20 passagers dont 4 membres de l’équipage. L’accident avait fait 8 morts et 12 rescapés.



Interrogé, le délégué du personnel du Centre de pêche de Missirah, Mamadou Seydi, revient sur le drame.

«L’accident nous a tous surpris. Mais dès que le bruit a retenti dans le village, notre directeur d’alors nous a instruit de mettre à la disposition des secours tout le matériel nécessaire (moteurs, pirogues, gilets, carburants, bottes, coupe-coupe). Nous avons ainsi mobilisés nos propres moyens pour porter secours aux accidentés », raconte Seydi dans les colonnes de «L’Observateur».



Cependant des personnes qui n’étaient pas sur les lieux ont été décorées à la place des véritables héros, selon la source de nos confrères. «Cela nous a fait très mal. Si je pouvais rencontrer le président de la République Macky Sall, je lui dirais que nous ne sommes pas contents de la manière dont les gens qui devaient être décorés ont été sélectionnés », fulmine-t-il.



«Nous pensons que la liste qui a été remise au chef de l’Etat a été politisée. Parce que y a des gens qui y figurent qui ne sont même pas du village et des responsables politiques n’étaient pas sur place et qui ont fait parti de la délégation », peste-t--il.