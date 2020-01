Annonce surprise: Harry et Meghan se distancient de la famille royale britannique

Une série de plaintes déposées par Harry



Cette annonce intervient alors que le prince Harry et Meghan viennent de rentrer d'un séjour de plusieurs semaines au Canada, où ils ont fêté Noël avec leur fils Archie, né le 6 mai 2019, un an après leur mariage.



Ils avaient pris ces vacances prolongées de la familles royales après s'être ouverts dans un documentaire, en octobre, de leurs difficultés face à l'exposition médiatique. Dans un premier temps, les tabloïds avaient salué l'arrivée de l'actrice américaine métisse comme un souffle d'air frais pour la famille royale. Ils n'ont pas tardé à se retourner contre elle avec des articles au vitriol, critiquant son comportement, après une série de démissions au sein du personnel de la maison royale, et l'affublant du sobriquet de "duchesse capricieuse" (Duchess Difficult). Face aux critiques, Harry, 35 ans, sixième dans l'ordre de succession au trône britannique, a déposé début octobre une série de plaintes, contre le Daily Mail et The Sun, les accusant de violer sa vie privée.



L'intégralité de leur message:



"Après de nombreux mois de réflexions et des discussions en interne, nous avons choisi d'effectuer une transition cette année, en commençant à nous forger progressivement un nouveau rôle dans cette institution. Nous avons l'intention de nous retirer en tant que membres "majeurs" de la Famille Royale et de travailler pour devenir indépendants financièrement, tout en continuant à soutenir pleinement sa Majesté la Reine.



C'est avec votre encouragement, particulièrement lors de ces dernières années, que nous nous sentons préparés à faire cet ajustement.



Nous planifions désormais de diviser notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, tout en continuant à honorer nos devoirs envers la Reine, le Commonwealth et nos différents patronages.



Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils dans la tradition royale dans laquelle il est né, tout en donnant à notre famille l'espace pour nous focaliser sur un prochain chapitre, qui inclut le lancement de notre nouvelle entité de charité.



Nous avons hâte de partager tous les détails de cette excitante prochaine étape en temps voulu, tout en continuant à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le Prince de Galles, le Duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D'ici là, veuillez accepter nos pensées sincères pour votre soutien continu."



Le duc et la duchesse de Sussex