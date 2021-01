Annulation Master pour tous: des étudiants de l’Ucad s’opposent à la décision de l’Etat

La décision de l’Etat du Sénégal de mettre définitivement un terme au Master pour tous, est mal appréciée par certains étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils déplorent la sélection pour l’admission en Master et parlent d’injustice.



« C’est une chose qui freine le cursus scolaire de l’étudiant. Il y a beaucoup d’étudiants qui sont très compétents qui peuvent continuer leur Master. Mais quand on ne les sélectionne pas, ça enfreint leur cursus scolaire. L’objectif va se briser », soutient un étudiant du nom de Bocar Cissé.



Selon lui, certains critères de sélection posent un réel problème. « Le critère qui relève que chaque étudiant qui redouble en licence ne sera pas sélectionné en master, ce critère les étudiants le déplore énormément. C’est pourquoi après la sélection, on voit des manifestations qui se font au niveau des départements. Ce qui justifie qu’une anormalité est en train d’être mise en œuvre au sein de l’université », ajoute-t-il au micro de Walf Fm.