Ansu Fati plombe les plans du Barça sur le mercato, la presse anglaise cartonne Manchester United après la nouvelle humiliation

Ansu Fati bloque un transfert au Barça, nouvelle déconvenue pour Manchester United et Kylian Mbappé fait l’unanimité, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Ansu Fati ne veut pas partir… et bloque Marcus Rashford



Du côté du FC Barcelone, on parle mercato. À la une du quotidien Sport, on retrouve Ansu Fati et Marcus Rashford. Selon le journal catalan, le joueur formé au Barça bloquerait l’arrivée de l’international anglais. Sans départ d’Ansu Fati, Barcelone ne pourra pas se positionner sur Rashford. Le Séville FC est intéressé par l’attaquant espagnol, mais Ansu Fati est clair, il ne veut pas bouger cet hiver. Il va falloir que le Barça trouve une solution, surtout que pendant ce temps, le Borussia Dortmund est toujours dans le coup d’après Bild.



Le club allemand a un temps d’avance pour Marcus Rashford avec le départ à venir de Malen à Aston Villa, de quoi mettre la pression sur Barcelone.



L’humiliation de Manchester United fait réagir la presse

En Angleterre, pour ne pas changer, rien ne va plus pour Manchester United. Le Daily Express illustre sa Une avec les propos de Ruben Amorim qui a parlé du pire Manchester de l’histoire. Nouvelle claque à domicile pour les Red Devils qui ont été balayés par Brighton. Une défaite 3-1 qui permet à la presse anglaise d’insister sur le niveau médiocre des Mancuniens. Les mois passent et quasiment rien ne bouge. Manchester United est 13ème de Premier League et on a du mal à voir comment Ruben Amorim va soigner les maux de cette équipe.



Mbappé enchante l’Europe

Le nouveau leader du Real Madrid est Français, il s’appelle Kylian Mbappé. Après l’avoir critiqué quand il était au fond du trou, les médias espagnols encensent la nouvelle star du Real. Mbappé déchaîne la tempête ajoute Marca.



L’ancien numéro 7 du PSG a inscrit un doublé et a porté le Real face à Las Palmas. « C’est un rêve, je suis très heureux parce que je me suis adapté à l’équipe, je joue comme je veux jouer, avec personnalité », a lâché Mbappé au micro de la chaîne du club.



AS le considère même comme la locomotive du Real Madrid, encore plus avec l’absence de Vincius Jr qui était suspendu hier. Et les compliments ne s’arrêtent pas en Espagne, au contraire. Mbappé le récital pour L’Équipe qui souligne le retour en forme du capitaine de l’équipe de France mais aussi son leadership. Il est au sommet pour La Gazzetta dello Sport. Bref, Kylian Mbappé est en train d’assumer son nouveau statut et il va une fois de plus devoir le confirmer cette semaine en Ligue des Champions.