Antoine Griezmann prêt à tout chambouler pour son avenir, le PSG inquiète la presse

Antoine Griezmann pourrait prendre une décision surprenante, le PSG ne rassure pas avant Aston Villa et Roberto De Zerbi priorité de l’AC Milan, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Antoine Griezmann prêt à rester

Ce mercredi soir, l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone en demi-finale retour de Coupe du Roi. Côté madrilène, on espère voir un grand Antoine Griezmann. C’est la nuit pour qu’il redevienne Griezmann explique AS, l’attaquant français a déjà brillé contre son ancien club, mais il n’a jamais marqué au Metropolitano face aux Catalans. Un point aussi sur son avenir, Marca explique bien que Griezmann veut absolument gagner un trophée cette saison avant éventuellement de quitter le club. Même si l’aventure pourrait se prolonger d’une saison.



L’Équipe évoque aussi la situation de Grizou et malgré la très belle offre qu’il a reçu en MLS, le champion du monde 2018 se voit bien poursuivre l’aventure une saison de plus avec les Colchoneros.



Le PSG ne rassure pas avant Aston Villa

Merci Ousmane Dembélé peuvent clamer les supporters parisiens, le serial buteur du PSG n’a pas perdu le nord comme le titre L’Equipe. Et pourtant son équipe a marché sur un fil. Les funambules de la capitale ont encaissé les deux premiers buts et il a fallu un éclair de génie du meilleur buteur européen en 2025 pour permettre au PSG de recoller avant la mi-temps. La lumière Dembélé forcément, vu l’impact qu’a encore eu l’international français pour son équipe.



Deux buts capitaux et une passe décisive, preuve une fois de plus qu’Ousmane Dembélé est le joueur le plus important de ce PSG version 2025. Malgré tout, il n’y a rien de rassurant dans la performance des Parisiens. Cela fait deux fois en quatre jours seulement que Paris encaisse l’ouverture du score, le PSG a loupé ses premières mi-temps et cela pourrait coûter plus cher en Ligue des Champions. Depuis quelque temps, c’est une équipe à réaction, mais le résultat est toujours le même, les Parisiens n’ont plus qu’à espérer que cela continue.



Roberto De Zerbi priorité de l’AC Milan



Direction Marseille où Roberto De Zerbi vit peut-être ses derniers mois. La Gazzetta dello Sport nous propose un long papier sur le futur entraîneur de l’AC Milan et De Zerbi serait en pôle position. Antonio Conte et Massimiliano Allegri sont les deux autres pistes. Mais le technicien marseillais a le profil adapté pour prendre la succession de Sergio Conceicao, surtout que c’est un enfant du club. Il y a été formé, y a joué et a toujours rêvé de l’entraîner. Maintenant, il faudra encore trouver un accord avec l’OM où il est lié pour trois saisons.