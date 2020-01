Apologie du terrorisme: le Malien Boubacar Niangadou entame une grève de la faim à Rebeuss

Le Malien Boubacar Niangadou, dans les liens de la détention à la Maison d’arrêté et de correction (Mac) de Rebeuss depuis 2017, entame une grève de la faim illimitée à partir de ce jeudi. Cité dans une affaire de terrorisme avec quatre (4) autres personnes, il exige un procès.



Arrêté le 24 févier 2017 par la police, Niangadou, qui réside au Sénégal depuis plus d’une dizaine d’années avec ses deux épouses et ses enfants, croupit depuis lors en prison. Le détenu s’indigne contre le fait que deux de ses co-accusés ont obtenu un non-lieu, après deux ans d’instruction.



Dans une déclaration publique dont L’AS détient copie, le mis en cause souligne que les enquêtes ont aussi montré qu’il n’avait aucun lien avec quelconque entreprise terroriste. Malgré cela, peste-t-il, il croupit toujours en prison.