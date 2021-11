Apologie du viol: Amina Badiane lynchée sur les Réseaux sociaux, les sponsors de Miss Sénégal acculés... le début de la fin

"Nous demandons le retrait immédiat de la licence d'exploitation de ce comité et sa dissolution qui fait clairement, par la voix de sa présidente, l'apologie du viol"https://t.co/XfP9Lf8ACr

— Ndeye Coumba kane (@Coumbak1) November 18, 2021



L'avalanche d'insultes et d'indignations s'est déversée sur la présidente du Comité d'organisation de Miss Sénégal après ce tweet de votre serviteur, rapportant ses propos sur les accusations de viol de Fatima DioneCet extrait de son face à face avec des journalistes hier jeudi, a été visionné plus de 45 mille fois sur Twitter, au moment où ces lignes sont écrites. Aminata Badiane y fait carrément l'apologie du viol: "Elle -Miss Sénégal 2020) n'a qu'à porter plainte contre celui qui l'a violée (...) On ne peut pas violer quelqu'un de majeur sans son consentement. Elle est majeure quand même". Sur les 528 Quotes du Tweet, il n'y a pas un seul mot pour défendre ces propos outrageux et scandaleux. Si les internautes n'injurient pas, ils s'indignent ou expriment leur choc.Sur Facebook, l'activiste Jaly Badiane a mis en garde tous les sponsors qui ont accompagné l'élection de Miss Sénégal, au cas où ils ne se retireraient pas, suite aux propos de Mlle BadianeLes internautes ne s'arrêtent là. Le journaliste-blogueur Pape Ismaila Dieng a tagué toutes les marques et entreprises qui ont accompagné Amina Badiane dans l'organisation de l'édition 2021 de Miss Sénégal sur son mur Facebook pour les alerter: "On espère que vous allez réagir face à ces propos scandaleux, autrement votre silence sera une caution pour ses propos".Et apparemment, les campagnes de soutien à Fatima Dione et de dénonciation de l'apologie du viol commencent à porter leurs fruits. CFAO Motors, qui était un sponsor leader de l'événement a fait un communiqué pour condamner les propos de Amina Badiane avant de mettre un terme à leur partenariat et de retirer tous ses véhicules.Une pétition a été également lancée depuis hier soir sur les réseaux sociaux par le Groupe Lady's club pour demander "le retrait immédiat de la licence d'exploitation de ce comité et sa dissolution qui fait clairement, par la voix de sa présidente, l'apologie du viol"Et tout ceci ne devrait être que le début du cauchemar pour Amina Badiane et tous ceux qui gravitent autour de l'organisation de cette élection Miss Sénégal. Le procureur de la République pourrait s'autosaisir dans les heures qui suivent.