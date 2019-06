Appel à témoins: Babacar Mbaye Ngaraf aurait été entendu 7 fois à l'Ofnac

Il a été l’un des premiers personnes a déposé une plainte auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofanc) dans cette affaire de scandale de corruption supposée qui ébranle le Sénégal, depuis les révélations de BBC affirmant qu’Aliou Salla, le frère du président Macky Sall, aurait bénéficié d’un pot-de-vin en contrepartie de l’attribution de concessions pétrolières et gazières dans les eaux sénégalaises.



Convoqué ce lundi 17 juin 2019 par les enquêteurs, Babacar Mbaye Ngaraf, suite à l’appel à témoins lancé par le Procureur, l’homme connait bien les coins et recoins de l’Ofnac mieux que quiconque, en à croire L'Observateur. Puisque le président de « Alliance sauvons le Sénégal » , sous l’ère Nafi Ngom Keita, a eu à déférer à sept (7) convocations des enquêteurs de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Sans jamais fléchir, Ngaraf s’est toujours mis à la disposition des entités étatiques pour l’éclatement de la vérité.